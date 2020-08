Peugeot odhaluje elektrický Boxer. Na dálnici pokutu jen tak nedostanete

Na Peugeotu e-Boxer ale hybridního není vůbec nic, je to čistě bateriový elektromobil, který energii k pohybu získává ze zásuvky, nikoliv z tankovací pistole. Té energie si s sebou veze 37 kWh u verzí L1 (rozvor náprav 3000 mm, délka 4963 mm) a L2 (rozvor 3450 mm, délka 5413 mm), anebo 70 kWh u verzí L3 (rozvor 4035 mm, délka 5998 mm) a L4 (rozvor 4035 mm, délka 6363 mm).

Ve všech případech platí, že o pohon se stará elektromotor o výkonu 96 kW/120 k a točivým momentem 260 N.m - o 20 méně, než nabízí Ducato. Ve srovnání s konvenčními variantami, jejichž vznětové motory nabízejí 120-165 koní a 310-370 newtonmetrů, to na pohled není žádná sláva.

Dobrou zprávou pro flotilové manažery, kteří nad elektrododávkami uvažují, budiž i schopnost nabíjení střídavým proudem o výkonu až 22 kW. Takto se menší baterie nabije do plna za 5 hodin, větší za 9 hodin a řidič rozvozu tak může každé ráno vyrážet s plnou „nádrží”.

Vůz zvládne také 50kW rychlonabíjení stejnosměrným proudem, to má oběma verzím stačit hodina k nabití z nuly na 80 %. Baterie je kryta zárukou 8 let nebo 160 tisíc kilometrů na to, že kapacita nepoklesne pod 70 %.