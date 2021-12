Konec je v nedohlednu. Volkswagen vyhlíží další krizi čipů

Podle zdrojů automobilka z Wolfsburgu počítá se scénářem, ve kterém bude nedostatek polovodičových čipů trvat až do roku 2023.

Nejpesimističtější předpověď počítá s poklesem výroby koncernu za rok 2022 na celkové číslo 8 milionů vyrobených aut. To je přitom ještě o milion méně vozidel než v roce letošním, který byl považován za katastrofální. S podobnou prognózou počítají údajně i v Mercedesu nebo BMW.

Aby se koncern VW, tedy mimo Volkswagen také Škoda nebo Seat, vypořádal s krizí, vedení vyhlásilo prodloužení prázdninové přestávky výroby až do 10. ledna. Stejně tak postupuje i sesterská automobilka Audi, jejíž vedení se rovněž nechalo slyšet, že očekává stále špatnou situaci trvající i několik měsíců.

Pesimističtí jsou mimo jiné také v Porsche, další německé automobilce spojené s koncernem VW. Podle jejího vedení by výrobci neměli čekat, že se stane zázrak, a měli by vzít vše do vlastních rukou. „Každý, kdo věří, že se čipová krize v příštím roce uklidní sama, se mýlí,“ uvedl generální ředitel Porsche Oliver Blume.