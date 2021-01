Kompaktní SUV od Alfy Romeo je za rohem. Tonale má přijít na trh v listopadu

Zanedlouho tomu budou dva roky, co se na ženevském autosalonu odhalil koncept s názvem Alfa Romeo Tonale. Malé crossovery jsou jedním z dlouhé řady segmentů, v nichž tato slavná italská značka nemá zástupce, takže jeho uvedení na trh nemohlo přijít dostatečně brzy.

Ovšem, od představení prototypu bylo v podstatě ticho. Až do nynějška, kdy španělský web Motor.es přichází s tím, že by se produkční Tonale mohlo objevit na trhu během druhé poloviny letošního roku - konkrétně v listopadu.

Potvrzení od automobilky to však samozřejmě není, takže to berte spíš jako spekulaci. Španělé ovšem dále uvádějí, že jako první se objeví jakási vstupní edice. To je v současnosti při uvádění nových modelů na trh poměrně populární cesta, jak pomoci rychlejšímu nástupu hezkých prodejních čísel.