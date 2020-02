Je libo Dodge Viper s motorem uprostřed? Má motor jako vzácná Tatra

Když Chevrolet Corvette pro osmou generaci dostal motor uprostřed, některým fanouškům se to nelíbilo, ale obecně sklízí obrovský ohlas. Podobně ikonickým americkým autem je Dodge Viper.

Ten je často, i když trochu nepřesně, nahlížen jako konkurent Corvette. A v srpnu roku 2017 se jeho prozatím poslední generace přestala vyrábět, protože se do něj nevešly hlavové airbagy. Přesto facebooková stránka Abimelec Design publikovala ilustrace, jak by Viper mohl vypadat, kdyby měl motor uprostřed.

Odsoudit to jako nepovedenou ilustraci by bylo sice možné, nýbrž krátkozraké. Takové řešení je sice velmi neobvyklé, ale není nereálné - stejně umístěný motor má MTX Tatra V8, vyrobená pouze ve třech kusech. Její diferenciál je součástí motoru, zjednodušeně řečeno.

Přesto by bylo asi bláhové očekávat, že Dodge někdy něco takového vyrobí. Na druhou stranu, když s Viperem před dvěma a půl lety končil, objevovaly se zkazky o tom, že se „Zmije” jednou vrátí - a proč by to nemohlo být s motorem uprostřed?