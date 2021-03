Ionity chce podstatně rozšiřovat síť rychlonabíjecích stanic

Výrobci aut kvůli emisním nárokům, které jsou na ně kladeny, lobbují za to, aby po celé EU do roku 2024 stál milion dobíjecích stanic. Do roku 2029 jich mají být tři miliony. Loni jich bylo v provozu 224 500. „Automobilky a vlády vedou ve skrytu boj o to, kdo na sebe vezme výdaje na dobíjecí infrastrukturu,” uvedl Marcus Kleinfeld z poradenské společnosti AlixPartners.