Do Česka míří chytré elektroskútry

Velmi pozitivní. O motoristický sport jsem se zajímal už od mládí. Absolvoval jsem školicí kurzy zaměřené na mechaniku a údržbu motocyklů, pracoval jsem na částečný úvazek v opravnách automobilů a podílel jsem se i na činnosti klubu pilotů závodních vozů. Dokonce jsem se závodů i sám účastnil. Díky tomu, že jsem si všechno vyzkoušel na vlastní kůži, dokážu se vžít do přání zákazníků. I proto se ve vývoji stále více zaměřuji na téma elektromobility.

Tak jednoznačné to není. Preference zákazníků se mohou v každém koutě světa lišit. Někomu jde ryze o jízdní vlastnosti, jinému více o design, další trvá na nízké ceně či nulových emisích. Naším motem je Win My Heart, tedy získat si srdce každého zákazníka. Elektroskútr se může stát i v Praze a dalších českých městech každodenním společníkem na cesty.

Allen Co u supersportu Super NEX

Naší filozofií totiž je umožnit výměnu baterií všude tam, kde je to přirozené – v obchodních centrech, na poštách, nádražích či hotelech, ale i na méně obvyklých místech – třeba v centrálách rozvážkových služeb či různých logistických firmách, kde čas hraje důležitou roli a kde není prostor pro zdlouhavé dobíjení.

Bude to stejně jednoduché, jako vyndat ze zavazadlového prostoru tašku s nákupem. Dvě autobaterie vybavené chytrým madlem jsou umístěny hned pod sedadlem. Vyjmout je dokážete jednou rukou.

Ti, kdo na skútru dojíždějí každý den do práce, si baterii pohodlně odnesou domů a nabijí ji přes noc. Nebo si ji vezmou na schůzku do kavárny, kde si ji během hodiny jednoduše dobijí jako mobilní telefon. Naše řešení ale zahrnuje i dostatečnou síť pointů, kde je možné si nabitou baterii na cestě vypůjčit a po jejím vybití jí zase vrátit. K tomu by měla fungovat síť partnerských prodejen, servisů či hotelů, kde si bude možné starou baterii jednoduše vyměnit za novou.