Bentley zahájí v roce 2025 výrobu prvního elektromobilu

Britská automobilka Bentley zahájí v roce 2025 výrobu svého prvního plně elektrifikovaného vozu. Do konce desetiletí pak investuje 2,5 miliardy liber (73,2 miliardy Kč) do udržitelnosti. Firma, která je součástí koncernu Volkswagen, to uvedla ve svém středečním sdělení. Výrobce luxusních vozů plánuje do roku 2030 přejít pouze na výrobu elektromobilů.