Test Peugeotu 3008 Hybrid4: Silný i úsporný

Druhá a delší zkouška plug-in hybridního Peugeotu 3008 odhalila, že po technické stránce dokáže fungovat výborně, jezdit svižně a spotřebovávat relativně málo benzínu na to, co nabízí. Facelift mu rozhodně prospěl, ale chce-li Peugeot aspirovat na prémiovější část trhu, chce to zapracovat na detailech.