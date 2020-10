Test elektrifikovaných modelů DS: Baterie dávají, ale i berou

Není se však čemu divit, značka má v Evropě aktuálně v prodeji jen dva modely, přičemž používá spalovací pohonné jednotky do dvou litrů. Navíc se začíná čím dál více soustředit i na elektrifikaci.

Takto to u Francouzů bude fungovat alespoň do chvíle, než na začátku roku 2023 představí novou modulární platformu eVMP, která je připravena pro větší plně elektrické vozy.

Zatímco DS 3 Crossback se tedy coby kompaktní crossover segmentu B nabízí ve verzi E-Tense jako elektromobil, větší SUV DS 7 Crossback je plug-in hybridem. Oba vozy do redakce dorazily v totožné barevné konfiguraci. To ale zdaleka není všechno, co je spojuje.