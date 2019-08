mb, Novinky

Jistě jste zkraje loňského roku zaznamenali vypuštění Tesly Roadster do vesmíru. Byl to po technické stránce velmi zajímavý kousek. A třebaže neměl za cíl dostat auto na Mars, rumunský designér Andrei Lacatusu ho tam přesto dopravil - na svých ilustracích.

Vznikly v rámci projektu „Life on Mars”, tedy česky „Život na Marsu”. Designér se zaměřil na to, jak to tam dost možná bude vypadat, až, a pokud, se tam lidé někdy nastěhují.

Osadníci za sebou nechávají nepořádek i v těchto ilustracích.

FOTO: Andrei Lacatusu

Ve zkratce - podle Lacatusua tam za osadníky budou zůstávat odpadky, jako za lidmi zůstávají dnes. Rozbité lahve a obaly od jídla pohozené na kamenitém povrchu rudé planety nabádají, že by lidé měli více dbát na pořádek kolem sebe.

Podle Elona Muska je možné mít do roku 2050 na Marsu funkční město. Jenže dostat tam auta, a hlavně je tam provozovat, může být dost obtížné. Jisté je, že ilustrace Tesly Roadster na Marsu je v tomto směru nadlouho maximem.