mb, Novinky

Jak dlouho si člověk běžně nechává auto? Někdo tři roky, někdo šest, někdo deset let, pokud to není sběratelský kousek. Když si Randall Pitman kupoval Ford Model T Truck, bylo to normální staré užitkové auto na každý den, něco jako dnes třeba felicia pickup. Jenže místo toho, aby ho po pár letech vyměnil za novější kousek, jezdí s ním už sedmdesát let.

Meet the man who has owned the same truck for 70 years Randall Pitman bought a Ford Model T truck for $47.50 at 17. At 87, he's still driving it. Read more: http://www.cbc.ca/1.5204218 Posted by CBC News on Sunday, 14 July 2019

Psal se rok 1949 a sedmnáctiletý Randall Pitman pracoval na částečný úvazek na čerpací stanici za 10 centů (dnešními penězi cca 24 korun) na hodinu. Našetřil padesát dolarů (dnes cca 12 tisíc korun) a zúčastnil se aukce, na které měl být k mání Model T Truck z roku 1927.

„Došlo to k tomu, že jsem přihodil 45 dolarů, a licitátor, jak oni to dělávají, pořád opakoval: 'Čtyřicet pět! Kdo mi dá padesát?' Hloupě jsem řekl: 'Čtyřicet sedm padesát.' A on hned: 'Prodáno!'” vzpomíná, jak auto tehdy koupil v dnešních penězích asi za 11 400 korun.

Plyn je rukou, řazení nohou a blinkry z říše snů

Když svůj vůz řídí, jediná podoba s řízením dnešních aut je kulatost volantu a fakt, že u toho člověk sedí. „Pedál na levé straně ovládá dopředné rychlosti. Dolů pro pomalý převod, uvolněte ho pro rychlý, a uprostřed je neutrál,” říká ve videu.

Plynový není pedál, ale páčka pod volantem; ovládá se rukou. Druhou rukou dává znamení, když chce odbočit doleva, protože ve 20. letech nebyly blikající směrovky na autech povinné. A bezpečnostní pásy? Ty nemá vůz vůbec.

Randall Pitman má ještě jedno auto ze stejného roku - Model T Coupe. Koupil ho ale mnohem později než Truck, v 60. letech minulého století. V posledních sedmi letech obě auta renovuje. A pořád s nimi jezdí - nedávno urazil 600 kilometrů na sraz starých náklaďáků na Ostrově prince Eduarda.