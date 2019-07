mb, Novinky

Kosení v nabídce zajímavých aut ve prospěch těch sice nudných, ale zastávajících funkci dojné krávy, je bohužel až příliš častým jevem. Tím spíš, že automobilky nyní masivně investují do elektrifikace a autonomního řízení; to první je „jen” strašně drahé a u toho druhého se vůbec neví, jestli to někdy dojde do vytyčeného cíle, tedy auta bez volantu a pedálů.

Značkou, která chystá taková opatření, alespoň podle webu magazínu Automobile, je BMW. Podle dostupné zprávy visí Damoklův meč nad kabrioletem řady 2 a Z4, a také nad oběma verzemi dvoudveřové řady 8.

BMW 230i cabriolet v alpských průsmycích

FOTO: Marek Bednář, Novinky

To není všechno, bohužel. Skončit má řada 7 se standardním rozvorem, protože se prodává méně než ta prodloužená, a také X2, jehož prodeje jsou zlomkem čísel modelu X1.

Nečekejte samozřejmě, že se tahle auta zítra přestanou prodávat - podle dostupných informací prostě nedostanou nástupce, když současným generacím skončí životní cyklus.

BMW X2

A kde je pro to všechno důvod? V penězích, samozřejmě. Automobilka má velké náklady s přípravou továren na elektrická auta, s expanzí výrobních kapacit v Číně a USA a také si odložila 1,4 miliardy eur (cca 35,9 miliardy korun) kvůli případné pokutě ze strany EU za porušení antimonopolních pravidel.

Navíc tu je nutnost snížit průměrné emise flotily o 25 % do roku 2021. BMW tak musí co nejdřív dát do prodeje co nejvíc elektrických a plug-in-hybridních aut, jinak bude čelit vysokým pokutám.

BMW i3s REx

FOTO: Petr Horník, Právo

Co dostaneme místo zajímavých BMW? Elektřinu a crossovery, stručně řečeno. Jednak se mluví o modelech iX3, i4 a iNext, které by mělo na trh přijít jako i6. Nástupce současné i3 také už nebude tak náročný na výrobu. Má být v nabídce s bateriemi o 38 nebo 76 kWh anebo s palivovými články.

Automobilka údajně také finálně odsouhlasila model X8, který má být „empaticky sportovním crossoverem”. Nikoliv však kupé-verzí SUV X7. Má být svébytnější a v nabídce jen ve verzích M a M Performance. A má dostat i plug-in-hybridní ústrojí s 60kWh baterií a 170k elektromotorem.

Nemusí být ale všechno tak černé, alespoň pokud vám jde čistě o výkon. Podle Automobile má BMW elektromotory o výkonech od 136 do 340 koní s tím, že nejvyšší celkový výkon u modelů divize M má být až 680 koní.

V plug-in-hybridních autech se mají ke čtyřválcům přidávat elektromotory o 102 koních a k šestiválcům o 170 koních. A mají zvládnout ujet okolo 100 kilometrů jen na elektřinu.