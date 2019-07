fra, Novinky

Chevrolet napínal fanoušky na novou generaci, která přesunula motor doprostřed, skoro až k prasknutí. Lidé byli tak našponovaní, že když se auto objevilo, mnoho vydechlo úžasem, mnoho zklamáním, ale všichni určitě úlevou. Konečně.

A u Chevroletu se už řadily dlouhé fronty lidí, kteří chtěli tohle auto mít. Za každou cenu. Skutečně za každou, protože ji ještě nikdo přesně nezveřejnil. Víme, že má v USA začínat pod 60 tisíci dolary, tedy v přepočtu asi 1,38 milionu korun, ale to je zatím vše. Ostatně prodávat se začne až někdy během dalších dvanácti měsíců, takže ceník ještě neexistuje.

Podle řady fanoušků není nová Corvette skutečnou Corvette, a to kvůli designu i umístění motoru.

Pro značku Chevrolet to podle slov šéfdesignéra koncernu GM Michaela Simcoa znamená, že výrobní rok 2020 je už v podstatě vyprodaný. „Myslím, že objednávky už se dostaly k produkčnímu číslu,” řekl publiku. Webu Autoblog později dovysvětlil, že „je téměř vyprodaná. Je to tak blízko, že určitě bude vyprodaná velmi brzy”.

Zatím to jsou „jen” předobjednávky a je pravda, že často zhruba třetina lidí nakonec vycouvá, ale i tak to vypadá na opravdu velký úspěch. A než začne výroba, dost možná se najdou zájemci, kteří je nahradí. Kolik vozů však Chevrolet plánuje vyrobit v modelovém roce 2020, zatím známo není.

Auto stále na špici

Tohle auto ve své historii snad nemělo žádný špatný rok, pomineme-li první dva, kdy nemělo v nabídce osmiválec. Z moderní doby byl nejhorším rok 2010, kdy si v USA našlo nového majitele jen 12 654 kousků. V nejlepších letech poslední gen. C7 se ročně prodalo jen v USA přes 30 tisíc aut.

Pokud se vám to nezdá jako nijak oslnivé číslo, je třeba připomenout, že Corvette nikdy nepatřila do kategorie levných vozů. Méně movitým zákazníkům nabízí Chevrolet např. Camaro.

Všimněte si zajímavé integrace funkčních tlačítek na středové konzoli. A faktu, že klasickou řadicí páku tu není moc kam umístit.

Jinak měla Corvette ve své historii v podstatě permanentní úspěch, nikdy to nebyl úplný propadák, a to ani v letech, kdy byla kritizována za mohutnost, špatnou ovladatelnost, design, kvalitu apod.

Bestie s osmiválcem za sedačkami

To, co bylo někdy nahlíženo jako negativa minulých generací, bylo promítnuto do vývoje nového vozu. Koncepce, kdy na zadní kola proudil všechen výkon a velký a těžký motor seděl vepředu, znamenala, že auto si při startech často dělalo, co chtělo. Stejně tak to nebylo vždy ono v zatáčkách apod.

Chevrolet Corvette Final Edition v minulé generaci

Přesun vidlicového osmiválce o objemu 6,2 litru za sedadla tak byl logickým vyústěním, logickým posunem, jak auto dále vylepšovat. Jeho 369 kW v paketu Z51 bude lákadlem pro strašnou spoustu fanoušků velkých a silných aut.

Škoda jen, že Chevrolet potvrdil, že se nechystá nasazovat manuální převodovku a všechny vozy budou s dvouspojkovou převodovkou. Podle některých zdrojů by sice Corvette přeci jen mohla mít tři pedály a klasickou řadicí páku, ale nebyl by to manuál v pravém slova smyslu - spojkový pedál i řadicí páka by byly s převodovkou spojeny pouze elektronicky.