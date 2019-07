Marek Bednář, Novinky

Automobilka Mazda v Ženevě publikum překvapila, když odhalila auto, které nebylo konceptem a o němž nikdo dopředu netušil, že vůbec přijede. Tím líp však pro ty, komu se Mazda CX-30 na první pohled zalíbila – už nyní, necelý půlrok po premiéře na ženevském autosalonu, se s ní můžeme svézt.

CX-kolik, ptáte se? Proč se nejmenuje CX-4, když se v nabídce značky řadí mezi CX-3 a CX-5? Důvod je jednoduchý – Mazda už crossover s takovým označením prodává, ovšem na čínském trhu a je to úplně jiné auto.

Vážně jí to sluší, snad jen až na příliš tlusté lemy blatníků z matného plastu.

Leckdo by při letmém pohledu myslel, že se dívá na trojku. Jenže není tomu tak, podívejte se lépe – mazda, na jejíž prohlídku nás automobilka pozvala do Frankfurtu, má třeba úplně jiný C-sloupek. A taky světla vpředu i vzadu, lemy blatníků, interiér… Zkrátka, model CX-30 není jen trojka se zvýšeným podvozkem.

I když, tak trochu i je – stojí na základě Mazdy 3. (Na rozdíl od modelu CX-3, který je příbuzný Mazdě 2.) Designérům se však povedlo ji udělat ještě hezčí, alespoň v mých očích. Snad proto, že nemá její podivný C-sloupek. Na druhou stranu, černé plasty kolem podběhů jsou možná trochu moc tlusté – snad aby vypadala vyšší, terénnější, snad aby byla rozbita jednolitá masa plechu.

U předních světlometů byste blinkry hledali marně. Žárovka na vnější straně obstarává denní svícení v levnějších verzích.

Za vypíchnutí stojí blinkry, resp. způsob, jakým fungují. Všechny jsou LEDkové a rozsvěcejí se okamžitě, ovšem zhasínají postupně, pomalu. Je to efektní, přitahuje to pozornost; praktickým významem si nejsem jist. Zajímavým detailem je, že kontrolky v přístrojovém štítu fungují úplně stejně. Na druhou stranu, přední blinkry jsou na můj vkus možná až moc nízko v nárazníku.

Video

Mazda CX-30 a její unikátní blinkry

zdroj: Novinky.cz

V kabině je vidět jednoznačný vliv „trojky“, ovšem palubní deska a ani zbytek interiéru nejsou stejné. Všechno je ale stejně dobře smontované, působí to stejně hodnotným dojmem. Těm, kteří v autě rádi sedí interiérem trochu víc obklopeni, se bude v CX-30 líbit víc – můžete sedět oproti palubní desce níže.

Palubní deska je dost mohutná. Díky tomu, že displej není její dominantou, působí trochu starosvětsky.

Přesto nacházím nedostatky. Výdechy klimatizace jsou sice hezky integrované do designu palubní desky, ale právě proto nejsou možnosti jejich nastavení tak široké, jako v autech některých jiných značek.

Sedačky jsou propracované tak, aby byla pozice páteře stejná jako při chůzi, a aby se evropským a americkým zákazníkům do auta dobře nastupovalo. Zástupci automobilky jsou schopni o tomto tématu hovořit opravdu dlouho; pro uživatele je podstatné to, že jsou posez i nastupování pohodlné.

Jízdně si není nač stěžovat



Novinku testujeme na veskrze kvalitních německých silnicích – až tak, že musím aktivně hledat nezpevněnou vozovku, abych vyzkoušel, jak na tom je podvozek s komfortem na nerovnostech.

Veskrze dobře, nutno říci – jízdní projev na jakémkoliv povrchu je prost natřásání či náklonů, pramenících z vyšší stavby karoserie a na 175 mm zvednuté světlé výšky. Díky ní tak nemusíte mít o vůz strach, vedou-li vaše cesty, třeba na chalupu, po nezpevněných úsecích.

Zatáčky má ráda, i když vyšší stavba karoserie je samozřejmě znát.

Obecně si na jízdním projevu CX-30 není nač stěžovat. Mazdě se povedlo zachovat neutrální chování podvozku trojky, byť je samozřejmě znát, že je CX-30 vyšším vozem. Do zatáček se tak vrhá o chloupek méně ochotně a na první dobrou nemám touhu ji trochu zmáčknout, jako v případě trojky.

Vyšla na mě řada s verzí s benzínovým dvoulitrem SkyActiv-G a automatickou převodovkou. Je to stejné pohonné ústrojí, s jakým jsem zkraje roku testoval trojku v Portugalsku, a tak tu můžu téměř zopakovat to, co jsem napsal tehdy.

SkyActiv-G se nebrání vytáčení, ale chybí mu nějaká znatelná výkonová špička. Kvůli dlouhému zpřevodování a ne zrovna vysokému výkonu rovinky nejsou jeho doménou.

Turbodmychadlo? Na to u benzínových Mazd zapomeňte.

Automatický šestikvalt je s tímto motorem ovšem velmi dobře sladěn. Neřadí zbytečně a dokáže řadit hezky hladce, byť při razantnějším přidání plynu je moment změny rychlosti jasně znát. Není to škubání, toho se tu nedočkáte vůbec – jen víte o tom, že převodovka přeřadila.

Elektronická výbava většinou těší

Oproti jarnímu testu Mazdy 3 se drobného vylepšení dočkal infotainment, a to v kompatibilitě s Androidem Auto. Zobrazení aplikace už využívá téměř celou plochu displeje, není jen vprostřed s nevyužitými plochami po stranách.

Systém Mazdy je samozřejmě stále velmi dobrý; je vylepšením systému, který Mazda používá už snad sedm let a jenž najdete v jejích starších modelech. Tím, že je displej dál na palubní desce, je snazší na něj přeostřit z pohledu na silnici. Že není dotykový, nevadí – panel na středovém tunelu je beztak lepší a bezpečnější způsob ovládání.

S voličem automatu i ovládacím panelem infotainmentu za ním se pracuje velmi příjemně.

Když už jsme u elektroniky, zmíním jeden perfektní detail, který nemá snad žádná jiná značka – v head-up displeji i v přístrojovém štítu se zobrazuje výstup hlídače mrtvých úhlů. Takže ještě než začnete přemýšlet nad změnou jízdního pruhu, víte o tom, že v mrtvém úhlu máte auto.

Na druhou stranu, digitální přístrojový štít zoufale mrhá svým potenciálem. Má v podstatě dva palivoměry, ale teploměr oleje tu nenajdete, a mimo jiné neumí zobrazit nejen mapu, ale ani instrukce navigace.

Přístrojový štít je digitální, i když to tak nevypadá. Volant se povedl, ale chvilku zabere, než se člověk naučí to množství tlačítek.

To by se mi při testovací jízdě hodilo, protože head-up displej jsem musel vypnout – nebyl příjemný mým očím. Nevím proč a stalo se mi to vůbec prvně, ale už po několika vteřinách mě tahal za oči. V ostatních mazdách se to přitom neděje.

Výborné auto, ale ne pro mě



Až na pár drobných pih na kráse je CX-30 velmi příjemné a pohodlné auto, které poslouží těm, kdož chtějí jezdit na chalupu i jinam po nezpevněných cestách. Přesně do noty se trefí těm, kteří svobodu pramenící z vyššího podvozku ocení, ale nechtějí SUV.

Opravdu se mi líbí, i víc než trojka. Jenže ta líp jezdí.

Stejně jako trojka, i CX-30 dostane „vznětový benzín“ SkyActiv-X a pohon všech kol. Ani s nimi, ani tak, jak jsem ji testoval, bych si ji však nekoupil. Důvod stojí hned vedle na ploše stejné prodejny a jmenuje se Mazda 3. Její podvozek mi totiž tak učaroval, že ačkoliv mám SUV rád, tady bych upřednostnil zábavný jízdní projev nad možností prozkoumávat šotolinové cesty.