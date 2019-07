mb, Novinky

„Ve velmi ojedinělých případech se může (...) plastové sací potrubí k EGR roztavit a deformovat. V nejhorším případě existuje hypotetická možnost, že může dojít k lokálnímu požáru motorového prostoru,” uvedla v prohlášení Petra Doležalová, zástupkyně automobilky.

Dodala, že Volvo svolávací akci vyhlásilo na základě pochybností, nikoliv na základě skutečných kritických případů, a že v Česku se problém týká 3345 aut. Všechna mají vznětové motory a jsou vyrobena v letech 2014-2019.

V současnosti se dokončuje příprava řešení a budou se nakupovat zásoby dílů, pak automobilka pozve klienty do servisu. Účast na svolávací akci není povinná.

EGR je zkratka slov Exhaust Gas Recirculation, tedy recirkulace výfukových plynů. Část výfukových plynů je jím vedena zpátky do sání, kde opět vstupuje do spalovací komory spolu s čerstvým vzduchem a palivem. Tím snižuje teplotu hoření směsi, což ústí v nižší emise oxidů dusíku. V autech se používá už od 70. let 20. století.