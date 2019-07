mb, Novinky

Podle nejmenovaných zdrojů, které cituje britský web Autocar, je dohoda rozšířena na „benzínové, naftové i hybridizované pohony” pro širokou škálu modelů. Přesněji to znamená, že BMW bude Jaguaru Land Roveru dodávat spalovací motory, a to řadové šesti- a čtyřválce, a to s i bez hybridní dopomoci.

Tento krok má umožnit britské automobilce snížit své investice do konvenčních pohonných ústrojí a soustředit se spíš na elektrifikaci - také ve spolupráci s BMW, samozřejmě.

Co z toho bude mít BMW? Zajistí si lepší návratnost svých investic tím, že je rozpustí ve větším počtu vyrobených motorů. A z toho můžou benefitovat i řidičští nadšenci - je méně pravděpodobné, že BMW nějaký motor přestane vyrábět jen proto, že se bude málo prodávat.