Volkswagen vyrobil poslední Beetle. Mexičané na původního Brouka nedají dopustit

Automobilka Volkswagen sice ve středu oficiálně ukončuje výrobu modelu New Beetle, pokračovatele legendárního „Brouka”, který se proslavil zejména v 60. letech minulého století, ale to neznamená, že by se na něj mělo zapomenout. V Mexiku, kde se New Beetle dosud vyráběl, je ikonický lidový vůz pořád populární.