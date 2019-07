mb, Novinky

Je tomu rok, co Romain Dumas na Volkswagenu ID.R překonal rekord elektromobilů v závodu do vrchu na Festivalu rychlosti v Goodwoodu. Tehdy jsme se ho účastnili, mimo jiné i za volantem Porsche Carrera GT.

Dumas se letos do jižní Anglie vrátil, aby se pokusil svůj rekord ještě vylepšit. Podařilo se mu ale mnohem víc - prolomil čtyřicetisekundovou hranici, když zajel čas 39,9 s. To znamená, že stanovil nový rekord téhle trati mezi vším, co na ní kdy jezdilo, včetně formulí 1.

Ty v současnosti kvůli obavám pořadatelů o bezpečnost už nejezdí na čas, ale až do nynějška držel absolutní rekord Nick Heidfeld na McLarenu MP4/13 - v roce 1999 zajel čas 41,6 s. Dumas je nyní o téměř dvě vteřiny rychlejší.