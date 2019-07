mb, Novinky

Napadla vás někdy věta „Taková auta už se dnes nedělají”? Pokud ano, tady je odpověď, že dělají - De Tomaso P72. Je na něm všechno, co může puristický a staromilský fanoušek rychlých kol chtít - manuální převodovka, spalovací motor a design jako ze 70. let minulého století.

Model P72 se odhalil na letošním britském Festivalu rychlosti v Goodwoodu a spolu s tím i na fotkách, které poskytla sama automobilka. Vůz je oslavou 60. výročí založení značky a podle tiskové zprávy je „moderním strojem času”.

De Tomaso P72 vypadá jako z minulého století. V dobrém slova smyslu.

FOTO: De Tomaso 3x

Jménem a do značné míry i vzhledem odkazuje na nedokončený model P70 ze 60. let minulého století. Ten měl být financován Carrollem Shelbym a postaven Alejandrem De Tomasem se sedmilitrovým osmiválcem v útrobách - proto dostal označení P70. Jenže kvůli neshodám mezi Shelbym a De Thomasem z P70 nakonec nic nebylo.

V útrobách tohoto showcaru pracuje 6,3l dvanáctiválec.

Bohužel, po technické stránce toho o P72 bylo oznámeno jen velmi málo. Víme, že šasi pochází z Apolla Intensa Emozione, které je poháněno 6,3l dvanáctiválcem s původem u značky Ferrari. Stejný motor má i showcar na videu.

Apollo Intensa Emozione

FOTO: Apollo

P72 má vzniknout v 72 kusech, a to v ceně zhruba 750 tisíc eur (cca 19,1 milionu korun) za kus. Zda však můžeme z číselného označení novinky odhadovat také objem motoru 7,2 litru, by bylo pouhou spekulací.

De Tomaso P72 v Goodwoodu

FOTO: Goodwood Road & Racing

Co zatím není jasné, jak to bude s možností jezdit v tomto voze i po veřejných silnicích. Prostor na registrační značku by se asi našel, ale podle tiskové zprávy je vůz postavený podle závodních pravidel FIA LMP2, kde písmena LMP znamenají „Le Mans Prototype”. Stejně tak písmeno P v názvu auta označuje prototyp.

Tři pedály, manuální převodovka a klasické budíky potěší staromilce a puristy.

Ovšem také se v tiskové zprávě píše, že produkční vůz bude ještě trochu modifikován, skutečně se tedy díváme na prototyp, showcar. A že u automobilky můžete registrovat svůj zájem a složit nezávaznou zálohu - jak vysokou, oznámeno nebylo.