laz, Právo

Poslední Lancer Evolution byl k mání na konci roku 2015. Po ukončení výroby se nechávali zástupci japonské automobilky slyšet, že nástupce je extrémně nepravděpodobný a ostrý sedan není v plánu. Jenže od té doby se muselo zřejmě něco změnit. Tedy, minimálně to, že Mitsubishi dnes patří do koncernu Renaultu.

Podle zdrojů blízkých automobilce, se kterými pracuje respektovaný a nejstarší motoristický magazín, britský Autocar, se postoj k tomuto tématu mění. Podle dostupných zdrojů by měla jedenáctá generace legendy opět mít čtyřválcový turbomotor, dvouspojkovou převodovku a pohon všech kol.

Dárcem většiny orgánů by měl být Renault, přesněji příští generace ostrého Méganu R.S.. Vždyť i kompletní modulární platformu by měla novinka zdědit z Francie. Autocaru lze věřit minimálně v tom, že budoucí Evo už není v Japonsku úplným tabu. Jestli se ho však dočkáme a jestli půjde o samostatný model nebo opět o odvozeninu civilního Lanceru, to v tuto chvíli není jasné ani z uniklých zpráv.