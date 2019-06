fra, Novinky

Když Opel představil nový model Corsa, mluvilo se pouze o elektrickém pohonu a spalovací jednotky byly potvrzeny bez udání přesných dat. Jaké jsou, se dozvídáme až nyní.

Základním motorem je atmosférická dvanáctistovka s výkonem 55 kW, což je o 4 kW víc, než tomu bylo. Pravděpodobně žádanější ale bude ten samý agregát s přeplňováním, který má dva výkonové stupně: 74 kW a 96 kW. Jejich točivé momenty pak vrcholí na 205 resp. 230 N.m, které jsou k dispozici mezi 1500 až 3500 ot./min.

Vysoký výkon s lehkým motorem i karoserií dávají tušit, že dynamické vlastnosti vozů budou hodně zajímavé. I když předchozí nejvýkonnější verze měla 110 kW, maximální rychlost, přesto byla pomalejší. Nová generace zrychlí na stovku za 8,5 sekundy a maximální rychlost je 208 km/h. I slabší verze je rychlejší než předchůdce, když zrychlení je lepší o sekundu (celkem 10 sekund) a i maximální rychlost narostla o 3 km/h na 188 km/h.

Auto si mezigeneračně zachovalo délku, je však o kousek nižší.

Interiéru vévodí velký černý displej.

Důležitá je i informace o převodovkách. Atmosférický motor je spojený výhradně s manuální pětistupňovou převodovkou, silnější přeplňované tříválce pak se šestikvalty v manuálu nebo automatickou převodovkou s osmi stupni.

Dokonce i nafta

Chvíli se spekulovalo, jestli Opel vůbec nabídne do své malé řady i naftové motory. Víme ovšem, že jejich patnáctistovky jsou dobré, takže by bylo škoda je nevyužít, i když se předpokládá menší zájem. Přesto je znát, že firma už naftové motory netlačí. V nabídce bude jediná patnáctistovka s výkonem 75 kW a točivým momentem 250 N.m. Motor samozřejmě pro splnění emisních limitů má recirkulaci výfukových plynů i vstřikování močoviny do výfukového systému.

Pohonné jednotky použité v modelu: 3krát benzínový agregát, 1krát naftový a elektropohon

Automobil mezigeneračně i zhubl. Vždyť pětidveřový model s benzínovým agregátem váží pouhých 980 kg. V porovnání s předchůdcem je auto lehčí o 108 kg. K výstavní premiéře by mohlo dojít na zářiovém autosalonu ve Frankfurtu.