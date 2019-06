mb, Novinky

Chcete mít v garáži BMW M s atmosférickým motorem, manuální převodovkou, zadním pohonem a elektřinou možná tak v oknech a sedačkách? Včas si kupte nějaký starší produkt divize M a dobře se o něj starejte, protože nic takového už nebude. Vyplývá to z rozhovoru amerického Autoblogu s Markusem Flaschem, šéfem divize M.

„Moje roky budou érou elektrifikace značky,“ bez obalu říká hned zkraje. „Zkoumáme všechny technologie, jako jsou mild-hybridy a plug-in hybridy, ale také plně elektrická auta,“ dodává.

Vysoké a konstantní výkony jsou klíčové



Přesto nečekejte, že by se z BMW M staly nudné eko-věci. „Naším cílem je výkon, a to nejen v přímce, ale i v zatáčkách. Výkony musí být opakovatelné a dost dobré i pro závodní okruh. To v některých případech znamená odlišné technologické přístupy. Proto, podobně jako s pohonem všech kol, nebudeme prvním výrobcem vysokovýkonných aut, který přešel na elektřinu. Ale budeme nejlepší,“ pokračuje ambiciózně Flasch.

Další dobrou zprávou je, že v nabídce divize M mají zůstat i ryze konvenční modely. Člověka tak napadne, jestli elektrifikace není jen snahou o snížení korporátních emisí CO2 - kdyby jí u M skutečně věřili, proč chtějí stavět auta i bez ní? Ale to je jen naše spekulace.

Méně příjemná zpráva už je, že budoucnost dvanáctiválcového motoru (např. v modelu M760Li) Flasch nevidí příliš nadějně, alespoň prozatím. Musíme se ale ptát, čím pak budou poháněny vozy Rolls-Royce, zda se třeba vrátí k osmiválcům – ty používala v druhé polovině 20. století.

Na druhou stranu, plnokrevné modely M se čtyřválci se neplánují, byť původní BMW M3 gen. E30 čtyřválcový motor mělo. V současnosti to znamená, že nová řada 1 skončí u varianty M Performance, označené v katalogu jako M135i.