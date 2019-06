laz, Právo

Vodíková auta neboli vozy s palivovými články, už na trhu jsou. Jde například o Toyotu Mirai nebo Hyundai Nexo. Zatímco se svět po hlavě řítí do světa elektromobilů, stále silnější jsou hlasy, že budoucností je spíš právě vodík. A to i přesto, že taková auta jsou dnes příliš drahá. Myslí si to však i největší automobilka na světě, Toyota.

"Realisticky očekáváme, že u třetí generace bude cena palivových článků srovnatelná s hybridy," uvedl evropský šéf prodeje a marketingu Toyoty Matt Harrison. Dodal, že Toyota již není daleko od spuštění prodeje modelu druhé generace, přičemž do deseti let se objeví právě generace třetí.

Hyundai Nexo (2018)

FOTO: Hyundai

Současný náskok technologie elektrických vozů je podle Toyoty daný delší dobou vývoje i mnohem dostupnější nabíjecí infrastrukturou. Naopak stanic na doplňování vodíku je v Evropě jen několik desítek.

Pokud se vrátíme zpět k vodíku, experti očekávají, že vodíkovou technologii čeká vzhledem k její perspektivě podobný vývoj jako u hybridů. Právě Toyota od uvedení prvního Priusu v roce 1997 snížila cenu hybridní technologie o 75 procent.

Platinové důvody



Jedním z hlavních důvodů, proč jsou palivové články dražší než technologie pro elektromobily a hybridy, je používání platiny při jejich výrobě. Cesta tedy vede přes snižování spotřeby tohoto kovu na jeden automobil.

Technologická firma Bosch, která chce vstoupit na vodíkový trh, slibuje, že technologii dokáže zlevnit současně se snížením spotřeby vzácného kovu. Vlastní konstrukce Bosch si vyžádá pouze obdobné množství platiny jako katalyzátory dnešních naftových motorů.