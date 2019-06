fra, Novinky

Když před lety představilo BMW dvojici vozů 2 Active Tourer a Grand Tourer, vzbudilo to trochu rozpaky. BMW a kompaktní MPV? Puristé to nepřivítali s potleskem, ale nakonec tohle auto žádný velký propadák nebyl. Prodávalo se stále a rodiny si ho pochvalovaly a stále pochvalují pro prostornost a nízkou spotřebu a bylo to ideální druhé auto do rodiny pro matky, kde otec jezdil třeba v pětkové řadě.

Samozřejmě že auto má spoustu drobných nedostatků, a to hlavně proto, že BMW se při jeho konstrukci tak nějak nedokázalo rozhodnout, jestli je to MPV, nebo ne. To potvrdil i náš test.

BMW 2 Gran Tourer (facelift, 2018)

FOTO: BMW

Přesto se auto prodává dodnes hodně dobře a v Evropě si každý měsíc najde nového majitele přes 5000 kusů. O tom by si mohly některé jiné značky nechat zdát. Přesto Peter Henrich, viceprezident pro produktové plánování, v rozhovoru pro britský Autocar řekl, že po ukončení životního cyklu se s přímým nástupcem nepočítá.

Důvod je prostý. Auto prý nezapadá do portfolia značky. U BMW frčí SUV, sedany, kupé a kombíky. A tak se na ně značka zaměřuje. Jedno MPV s průměrnými prodeji tak trochu kazí image. Navíc uvolněné kapacity po autě bude moct zaplnit nějaký úspěšnější a prodávanější model.

BMW 2 Active Tourer a Grand Tourer má ještě jednu smůlu. Jde prakticky pouze o evropský model. A to teď není vhodný typ auta. BMW potřebuje globální vozy. Takže kdo má o auto zájem, má nejspíš čas ještě rok.