mb, Novinky

Garážové dílo se jmenuje Truckla a není dílem automobilky Tesla, nýbrž švédsko-kalifornské youtuberky Simone Giertzové. Rozhodla se nečekat na automobilku, jíž představení pick-upu jako obvykle trvá zoufale dlouho, a postavit si jej sama.

Jako základ použila Model 3, protože má ocelové šasi, nikoliv hliníkové, jako Modely S a X, a je snazší na ní v garážových podmínkách pracovat. Koupila si k tomu nový kus s baterií s malou kapacitou, protože to byla nejlevnější varianta. Samozřejmě, je to do značné míry vtípek, ale velmi povedený, dotažený do konce.

„Nevím, jestli to bude nejchytřejší, nebo nejhloupější věc, kterou udělám, ale prostě chci elektrický pick-up,” říká ve videu zveřejněném v úterý, které přibližuje stavbu vozu. Mimo mnoha jiného je v něm vidět, že střešní rám je strukturální částí auta.

Aby se vůz nezlomil v půlce, byly tyto části vozu nahrazeny trubkovým rámem, který zároveň slouží jako střešní nosič. Kromě korby, která je mezi podběhy kol široká 119 cm, je tam tedy druhý pevný prostor pro náklad.

Korba byla vyrobena z tovární korby Fordu F-150, který v době stavby Truckly dosloužil, a zadní sklo s panelem pod ním pochází z GMC Canyon. Pod nimi jsou samozřejmě trubkové výztuhy.

„Jezdili jsme tady po cestách a není tu moc lidí, ale když potkáme někoho v protisměru, vidíme, jak hledí, jak si říká: ‚Co to proboha je?‘“ komentuje Simone reakce okolí na svůj výtvor. A má z něj skutečnou radost, jako fanynka značky Tesla a pick-upů zároveň. „Je to skutečně mé auto snů.“