fra, Novinky

Volvo už nasadilo své elektrické tahače Vera do ostrého provozu. Ve spolupráci s logistickou skupinou DFDS vytvořili pracovní prostředí pro textování tahače v reálném prostředí pracovního nasazení.

Auta jezdí se skutečným nákladem z logistického centra do přístavu a zpátky. Vše řídí autonomní jednotka, která dokáže sama reagovat na většinu problémů, které mohou na silnici nastat. Navíc je pod dohledem operátora. Ten v řídicím středisku kontroluje jak vůz, tak i jeho vytížení.

Je to zcela autonomní systém, který pomáhá řešit distribuci kontejnerů na krátké vzdálenosti.

FOTO: Volvo Trucks

Maximální rychlost vozidla je 40 km/h, což je poměrně málo. Ovšem vzdálenost to není velká a bezpečnost je to nejdůležitější. Právě prací na takových zdánlivě jednoduchých úkolech může autonomní vůz a hlavně jeho vývojáři získat nejvíce informací. Takže ačkoliv nedávno ještě představitel Volva varoval před unáhleným zaváděním autonomních vozidel, nasazení do pracovního procesu pro těžkou práci je krokem k vyšší bezpečnosti a funkčnosti.

Volvo plánuje, že spolupráce s DFDS je jen prvním krokem. Rozšíření autonomních vozů by se mělo postupně rozšiřovat tam, kde budou podmínky vhodné. Těžší úkoly a delší trasy samozřejmě mají následovat.