fra, Novinky

Thomas Damand je umělecký fotograf, který dostal za úkol nafotit nový koncept tak, aby z něj nikdo nic nepoznal. Vůbec nic. Možná tvar detailu, ale jinak nic. Jak to udělat?

BMW a fotograf se dohodli na zajímavém postupu. Fotograf vybral několik detailů, a ty pak vytvořil z papíru a lepenky. Prostě je vymodeloval tak, jak je viděl, dal jim různé barvy a pak teprve nafotil. Takže z nich o autě nemůžeme říct skutečně nic. Ani to, jestli jde o přední sloupek, o karbonový díl, výdech od motoru nebo cokoliv jiného.

„Tyto fotografie jsou fascinující a vyprávějí svůj vlastní příběh. Jsou velmi blízko k chystanému konceptu BMW, a přesto jde o zcela abstraktní, čisté umění,“ řekl Adrian van Hooydonk, senior viceprezident BMW Group Design.

Detaily konceptu BMW Vision M NEXT

A co auto nabídne? Automobilka prozradila jen to, že půjde o auto, které narozdíl od minulého konceptu bude moct osoba za volantem opravdu řídit. A i když to bude velmi ekologický koncept, přesto nabídne řidiči hromadu radosti z řízení.

Uvidíme, co to bude. Hybrid? Elektromobil? Těžko říct. Ale může předznamenat, kam se značka s pohonnými jednotkami i designem posune.