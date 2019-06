mb, Novinky

Jedna z nejslavnějších bondovek je jistě třetí díl série, film Goldfinger, kde agenta 007 hrál Sean Connery. A jedno z nejslavnějších aut na světě je vůz, který právě tam hrál - Aston Martin DB5 s kulomety, štítem, kouřovou clonou a hlavně vystřelovací sedačkou spolujezdce.

V přípravě je pětadvacet replik tohoto auta, které samozřejmě budou na prodej sběratelům. Vůz na těchto fotkách je ale originál - jeden ze čtyř kusů, které Aston vyrobil pro filmaře přímo do filmů Goldfinger a Thunderball.

Vůz prošel kompletní renovací a všechna vylepšení fungují.

Zatímco ale pro Goldfinger byly úpravy dělané „na koleně” filmaři a tak, aby fungovaly jen jednou, obrovský úspěch filmu zajistil, že pro Thunderball všechno vyrobil Aston Martin. Navíc dost kvalitně na to, aby to fungovalo opakovaně.

Po filmu Thunderball ale Bond přesedl do jiných, novějších aut a na obě DB5 sedal prach. V roce 1969 obě auta koupil sběratel Anthony Lord Bamford. To s číslem šasi DB5/2017/R hned prodal, ale to druhé, s číslem šasi DB5/2008/R, si nechal do roku 1970, kdy ho prodal do muzea v americkém Tennessee.

Ve výbavě je i proslulé vystřelovací sedadlo spolujezdce. Všechno se ovládá panelem uprostřed auta.

V muzeu vůz zůstal do roku 2006, kdy se stěhoval do Švýcarska. Tam proběhla důkladná renovace, při které byla zprovozněna i všechna bondovská vylepšení.

Nyní tohle auto bude měnit majitele znovu, a to na aukci pořádané domem RM Sotheby´s u příležitosti Týdne aut v Monterey v srpnu v Kalifornii. Odhad ceny zatím aukční dům nezveřejnil, ale dají se očekávat přinejmenším desítky milionů korun.