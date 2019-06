fra, Novinky

Létající auto je snem už desítky let. Už Henry Ford se do podobného projektu zapojil. Ve světě se objevují tu lepší a tu horší nápady. Mají jedno společné. Dlouhou dobu příprav a pak pomalé usnutí. V reálné dopravě se zatím žádný vůz pořádně neobjevil. Problém je se schválením pro leteckou i pozemní dopravu a také s cenou.

Nový startup Next Future Transportation (NFT) z Izraele připravuje další takový projekt. Cena výsledného auta by měla být někde kolem 200 tisíc dolarů, což je asi 4,6 milionu korun. Takže také žádná lidovka. Firma ale počítá s tím, že auta by sama vlastnila a lidé by si je mohli pronajímat za měsíční částku 200 až 300 dolarů (4600 až 6900 korun). Výhodou by bylo, že na takové auto by mělo mnohem víc lidí, a navíc by firma mohla všechny vozy snadno servisovat.

Křídla se skládají na střechu.

FOTO: Next Future Transportation (3x)

Tohle vozidlo dokonce i jako auto vypadá.

Základem je klasický tvar vozu až pro tři cestující. Ten má ale spoustu elektřinou poháněných vrtulí. Celkem jich je 14, přičemž dvě jsou na konci skládacích křídel a dvě jsou vzadu sklopné. Zbylé fungují pro vzlet, takže vůz s názvem Aska je vlastně zčásti helikoptéra, protože nepotřebuje rozjezdovou dráhu. Nejde ani o konvertoplán, protože motory jsou ve stálé poloze a nemění nastavení.

Dolet by měl být na plně nabité akumulátory asi 560 km. Systémy by měly být na nejvyšší technologické úrovni, takže by měly mít jak automatického pilota, tak i systém autonomního řízení na silnicích.