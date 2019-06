mb, Novinky

Mluví se o tom hodně, přesto se to stále stává - auto najede na dálnici v protisměru. Nehoda, která v takovém případě často vznikne, může být i smrtelná. V americkém Illinois to v minulém týdnu dopadlo ještě dobře - pro lidi, ne pro auta.

Video, sdílené minulé pondělí, ukazuje bílý pick-up truck - podle dostupných informací to je Chevrolet Silverado, jedoucí v protisměru po dálnici I-74. Minutu se ostatním dařilo se mu vyhnout, ale pak, v čase 1:17, to přišlo - náraz do červeného kamionu.

Na první pohled to vypadá, že se vozidla dotkla jen lehce, ale při bližším pohledu je vidět, jak moc je pick-up rozbitý - mnoho z něj vážně nezbylo. Kamion nedopadl lépe, spíš naopak. Po nehodě začal tahač hořet a nezbylo z něj víc než opálená kostra. Dálnice musela být na dvě hodiny uzavřena, píše americký web WQAD8, který zprávu přinesl.

Je skoro zázrak, že tam nikdo nezemřel, ale dle amerických zdrojů je to opravdu tak - oba řidiči utrpěli jen lehká zranění. Policie později identifikovala řidiče pick-upu jako Tylera N. Vanalsburga a zatkla ho pro jízdu pod vlivem - čeho konkrétně, nebylo oznámeno.