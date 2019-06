mb, Novinky

Zkoušet, co vaše auto dovede, je jistě zajímavé. Jenže až se do toho pustíte, chce to lepší provedení než v případě neznámého řidiče za volantem Lexusu LS 460. Ten si u města Viljandi v Estonsku natočil jízdu rychlostí 260 km/h mobilem, který za jízdy držel v ruce. A natočil i nehodu, která 31. května brzy ráno jeho jízdu zakončila.

Ve videu je zhruba od času 1:20 slyšet pískání gum, jak vůz šel z neznámého důvodu do smyku. Pilotovi se nepodařilo udržet auto na silnici a o pár vteřin později letí do příkopu a na střechu.

Stopy, které za sebou nechal, jsou vážně dlouhé. A dost možná mu zachránily zdraví - při smyku ztratil spoustu rychlosti, která by ho jinak po vylétnutí ze silnice mohla poslat do vzduchu a roztočit.

Podle dostupných informací však policii na místo zavolal někdo, kdo jel kolem a vůz našel na střeše - řidič se z auta vysoukal a po vlastních odešel. Až o pár dnů později se na internetu objevilo ono video.

Neříkáme, že každá jízda rychlostí 260 km/h musí skončit nehodou, sami se do takových rychlostí občas pouštíme a jízdu natáčíme. Např. z Alfy Romeo Stelvio jsme dostali více než 250 km/h. Jenže to děláme v uzavřeném prostoru hoškovického letiště, nikdy v běžném provozu. A hlavně, pořádně při tom držíme volant.