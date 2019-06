fra, Novinky

Když zkrachovala značka Saab, byla to tragédie pro automobilový svět. To, co Saab udělal pro automobilismus ve své historii, bylo úžasné. Značka byla synonymem bezpečnosti, ergonomie a technického pokroku. Kupříkladu jejich přeplňování turbodmychadlem by si i dnes mohly jiné značky vzít za vzor.

Po finančním krachu zbytky značky, včetně práv na model 9-3 koupila firma NEVS (National Electric Vehicle Sweden), která se zaměřila na vývoj elektromobilů. K tomu jí pomohla platforma 9-3.

Saab 9-3 (2003)

Dnes můžete automobily Saab 9-3 najít s výrobním letopočtem maximálně 2014. Tenhle poslední kus, který NEVS náhle našla ve svých nově nabytých zásobách, má ale pouze číslo 2013.

Jak je to možné? Tohle je totiž skutečně poslední auto, které sjelo z výrobního pásu v Trollhättanu. Bylo určeno jako auto pro cash testy. Ty všechny další kusy, které mají pozdější datum narození, už nejsou z výroby, ale jsou to skládačky z náhradních dílů.

Do aukce má jít v srpnu. NEVS slibuje, že vůz s najetými pěti kilometry a dvoulitrovým přeplňovaným zážehovým motorem bude prodán pro dobrou věc. Výtěžek poputuje na dobročinné účely.