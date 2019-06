mb, Novinky

V poslední době to jsou hlavně emisní pravidla, která kosí z řidičského pohledu zajímavá auta a fanoušci jsou na trní, jestli se automobilce vyplatí ten který model do nabídky vracet s upraveným motorem. Většinou totiž čím zajímavější auto pro schopného řidiče-puristu, tím méně lidí si ho koupí - i proto, že taková auta bývají dost drahá.

Stejný případ máme před sebou i dnes a týká se dvou aut zpoza velké louže - chevroletů Corvette a Camaro. Ta budou podle webu Motoring Research k mání jako nová jen do 31. srpna letošního roku, neboť nesplňují emisní nařízení, která vstoupí v platnost 1. září.

Chevrolet Camaro 6. generace

Samozřejmě neznamená to zákaz jízdy těchto aut nebo že by si je někdo nemohl koupit z druhé ruky - to pořád možné bude, stejně jako si můžete koupit jakékoliv starší auto a zcela legálně ho provozovat.

Aktuální generace Corvette, označená C7, bude brzy končit - letos v červenci se má představit příští generace, označená C8. Podle oficiálního zástupce automobilky Chevrolet v ČR se generace C8 bude dovážet i do Evropy. V případě Camara je současná generace na světě od roku 2016 a pár let ještě nejspíš nástupce nedostane.

Máte-li zájem pořídit jednu z amerických ikon ještě nyní, vězte, že Camaro se základním dvoulitrovým čtyřválcem pořídíte od 1,15 milionu korun, osmiválec přijde na nejméně 1,3 milionu a Corvette, u níž je motor 6,2 V8 standardem, začíná na 2,2 milionu.