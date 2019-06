fra, Novinky

Že se Kia hodně soustředí na SUV a crossovery, padlo už včera - ke všem současným modelům těchto tříd totiž připravuje nový model Seltos. Jenže uběhlo jen pár hodin a značka vydala další zprávu o novém crossoveru. Je to XCeed, tedy očekávaný zvýšený model na bázi modelu Ceed.

Bude to „městský crossover”, takže nemůžeme čekat, že by to byl nějaký velký teréňák. Smířit se musíme s absencí pohonu všech kol. Ovšem je tu něco, na co je třeba upozornit. I když sama značka říká, že jde o právoplatného člena rodiny Ceed, tak to není jen tak obyčejné oplastování současné karosářské varianty.

Kia Ceed 1,4 T-GDI v našem testu

FOTO: Petr Horník, Právo

Evropská centrála ve Frankfurtu nad Mohanem totiž připravila XCeedu novou karoserii, jakýsi sportovní hatchback. Nikoliv nepodobně elegantnímu kombíku Proceed vzadu tvar vozu lehce padá dolů, takže je elegantnější a efektnější. Změna tvaru karoserie by se ale neměla projevit na prostornosti interiéru.

Dále je tu samozřejmě přidaná větší světlá výška, oplastování podběhů, střešní nosiče apod. Pod kapotou se objeví tradiční motorová paleta, takže můžeme počítat jak s benzínovými agregáty 1.0 a 1.4, tak s naftovou šestnáctistovkou. Pravděpodobně přijde i plug-in hybridní verze.