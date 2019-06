fra, Novinky

Představte si, že byste si měli sednout do auta a nasadit si brýle pro virtuální realitu. Pak zapnout motor a vyrazit. Na skutečné silnice a vlastně poslepu řídit. Tedy ne poslepu, ale spolehnout se na elektroniku, která vám do brýlí přenáší obraz. Zvládli byste to?

Řidiči sedí ve voze s nasazenými brýlemi a normálně řídí.

Volvo aktuálně zkouší novou rozšířenou virtuální realitu se společností Varjo a jejich brýlemi XR-1. Jde o nejdokonalejší rozšířenou virtuální realitu, jaká dnes existuje. Nabízí nejcitlivější systém, který skenuje oči a pohyby hlavy. Dokáže tak mixovat realitu s tou virtuální nejrychleji a nejpřirozeněji.

K čemu to je?

Tato virtuální realita ale nemá za úkol měnit zažité pořádky a nastavovat matrix i při řízení. Hlavní úlohou je zkrácení vývoje především bezpečnostních prvků.

Představte si, že něco vědci vyvinou, pak to přejde do automobilky, zde se vyrobí prototyp a ten se zkouší.

A je jedno, jestli je to systém sledování mrtvého úhlu, nebo třeba adaptivní tempomat. Na všechny nové podněty musí řidič nějak reagovat. Musí je mít na očích a musí je správně vyhodnotit.

Co kdyby se z fáze výzkumu přeskočilo rovnou do fáze testování? Vývoj by se zkrátil o neskutečnou dobu, protože by se vyloučily omyly.

Vše je okamžitě vyhodnocováno a hledáno další, ještě lepší řešení.

A právě o to tady jde. Jak reagují oči na přecházející osobu? Je ikonka na přístrojové desce dostačující? Co kdyby byl na čelním skle promítán hologram se zvýrazněním osoby? A co kdyby byl barevný?

Vše se dá jednoduše vyzkoušet a zjistit reakce řidiče, jeho pohyb hlavy, očí i vše ostatní. Může se k tomu připojit i senzor srdečního tepu a další.

Každá taková znalost zkrátí cestu od výzkumu do výroby o ohromný kus, protože může smazat slepé uličky a vybrat tu nejlepší.