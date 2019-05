laz, Právo

Nabíjení nejen automobilových baterií elektromobilů má své specifikum, které se váže ke stavu dobití. Čím více máte dobito, tím pomaleji procenta rostou. I proto se často udává dobití baterie do osmdesáti procent kapacity.

Právě do tohoto limitu teď údajně začíná své rychlodobíjecí stanice omezovat Tesla. S informací nejdříve přišel web Electrec s tím, že čerpá z interních dokumentů společnosti, které byly rozeslány zaměstnancům a spolupracovníkům.

„Limit bude dostupný na všech stanicích. Upozorňujeme, že na některých stanicích bude aktivován stále, jinde během špiček, jako jsou třeba dovolenkové termíny a státní svátky,” stojí v uniklém prohlášení.

Tesla Model S

FOTO: Tesla

Nyní, s týdenním zpožděním, se vyjadřuje sama automobilka: „Většina řidičů nepotřebuje dobíjet do plna, je to časově neefektivní. Ti, kteří přesto chtějí, mohou si to i na vytížených stanicích vynutit prostřednictvím mobilní aplikace.”

Tesla si tedy od tohoto opatření patrně slibuje zrychlení odbavení zákazníků, rychlejší rotaci na stanicích. Plány na dlouhé cesty by to nemuselo ohrozit, protože vestavěná aplikace s nabitou kapacitou počítá a naplánuje dobíjecí zastávky i vzhledem k tomuto limitu.