mb, Novinky

Filmová auta se nezřídka stanou tak trochu legendami. Vzpomeňte na DeLorean DMC12, který by dnes neměl statut ikony, kdyby se z něj nestal stroj času v trilogii Návrat do budoucnosti. A o Pontiaky Firebird by také byl menší zájem, kdyby jeden černý nebyl hrdinou seriálu Knight Rider.

Tahle auta - a nejen je, celkem na čtyři desítky vozů - ukazuje nově otevřená výstava v Petersenově automobilovém muzeu v Los Angeles. Jmenuje se Hollywood Dream Machines: Vehicles of Science Fiction and Fantasy, tedy Hollywoodská auta snů: Vozidla sci-fi a fantasy.

„Svým způsobem rozplétáme esenci těchhle věcí. Říkáme lidem, co tu dělají, proč a jak vznikly, proč vypadají tak, jak vypadají a jak byly používány,” vysvětluje výstavu šéfhistorik muzea Leslie Kendall.

Výstava potrvá téměř rok



Kromě dvou zmíněných strojů tu stojí např. nejméně dva Batmobily, červený Lexus z filmu Minority Report, dva kousky z filmu Transformers: Pomsta padlých, vozy z posledního Šíleného Maxe nebo speciálně nalakovaný Ford Explorer XLT z Jurského parku. A nejsou tu jen auta - zkraje videa si všimněte kluzáku SoroSuub X-34 ze Star Wars.

Původní Batmobil (na snímku) také patří k exponátům.

FOTO: Profimedia.cz

K nejzajímavějším, ale taky nejznámějším jistě patří Batmobil, který vznikl v polovině 60. let pro televizní adaptaci komiksu Batman. Vytvořil ho dnes proslulý stavitel filmových aut George Barris, a to nikoliv z produkčního auta, nýbrž z konceptu Lincoln Futura, který existoval v jediném kuse.

Mongrel T „The Jokermobile”

FOTO: Profimedia.cz

Nejen Batman ale ve svém televizním seriálu jezdil autem. Tahle barevná zhůvěřilost se jmenuje Mongrel T The Jokermobile a kdo jiný by v ní mohl jezdit než jeden z nejslavnějších fiktivních padouchů na světě - Joker. Oproti němu tohle auto tolik známé není.

Jeho autorem je rovněž George Barris, ale nejezdil v něm jen Joker. Tohle auto původně vzniklo pro film Elvise Presleyho Easy Come, Easy Go.

Auto padoucha Nuxe ze Šíleného Maxe

FOTO: Profimedia.cz

Za novější kousky zmiňme auto padoucha Nuxe, které jezdilo ve filmu Mad Max: Fury Road. Právě k němu byl v jedné ze scén připoután Tom Hardy, tedy onen šílený Max.

Seznam je opravdu dlouhý a kromě vozidel z filmů zahrnuje např. i pár aut z videoher nebo figury filmových postav. A dlouhá je i doba, po kterou tam auta budou vystavena - až do půlky března roku 2020.