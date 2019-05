fra, Novinky

Představte si přehlídku amerického kempovacího stylu. Mít co největší pickup nebo SUV, mít na střeše/ložné ploše skládací stan a vyrazit někam do přírody. Třeba do nějakého luxusního kempu v americkém národním parku. Jenže to jste do přírody vyrazili s autem, které má pod kapotou osmiválec a v kufru generátor, aby byla elektrika i na televizi.

Overland Expo West je přehlídka právě takových aut. Rivian R1T mezi nimi ale vynikal. Je to totiž elektrický vůz, což je něco neuvěřitelného. Firma připravila jeho úpravu, což vyloudilo na mnohých tvářích úžas. Rivian R1T má totiž standardně za zadními sedadly napříč celým vozem ohromnou schránku. Tu teď obsadila výsuvná kuchyně, která má místo na jídlo, nádobí, a dokonce i indukční varnou desku. Pod přední kapotou, kde je normálně motor, je tentokrát velká lednice.

Na korbě je klasický rozkládací stan.

Z velké průchozí schránky se vysune police na vaření.

Vzadu na korbě je pak klasický skládací stan. Auto má energii k jízdě i provozu lednice a kuchyně schovanou ve velkých akumulátorech o kapacitě 180 kWh. Týden pobytu v kempu by tak měl podle firmy stáhnout kapacitu o pouhých 11 procent.

Samozřejmě že nic takového se ještě neprodává. Rivian R1T se totiž v civilní podobě na trh dostane až příští rok.