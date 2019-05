fra, Novinky

Ola Källenius je ředitelem pro výzkum a vývoj společnosti Daimler AG. Jako takový dostal za úkol něco velmi ambiciózního. Připravit plán na kompletní ústup od fosilních paliv a přesun k ekologicky neutrální stopě CO2.

Ve strategii Ambition2039, která tento plán předestírá, se sice hovoří s více než padesátiprocentním podílem elektromobilů a plug-in hybridů do roku 2030, ale jak to bude vypadat za dalších devět let, to neříká. Ola Källenius pak v rozhovoru upřesnil, že nikdo nedokáže úplně predikovat, co bude za dvacet let a jaká technologie vyhraje. Cílem koncernu Daimler je ale neutrální CO2. A jak sama automobilka připomíná, stihnout to musí za méně než tři generační obměny své modelové řady.

Ola Källenius - člověk, který má dnes přechod k nulové uhlíkové stopě na starosti.

Samozřejmě že to neznamená mít jen bezemisní vozy. Postupně mají i továrny přecházet na nízkoemisní až bezemisní provoz a stejně tak chce firma vybírat i své subdodavatele. Pokud půjde o společnost, která má za sebou velkou uhlíkovou stopu, bude mít patrně smůlu.

Ovšem Daimler nechce být prostě tvrdým vládcem dodavatelů. Sám jim chce pomáhat ve snižování emisí a probrat s nimi možnosti, jak toho docílit. Vzorem pro všechny je nová továrna v Sindelfingenu. Tato takzvaná Factory 56 je už od počátku uhlíkově neutrální.

Součástí snižování uhlíkové stopy pak bude i recyklace materiálů. Každý nový automobil by měl z 85 % z recyklovaných materiálů.