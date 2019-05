fra, Novinky

Snímek The Italian Job (1969) se zapsal mezi legendární pro motoristické fanoušky už tím, jak začínal. Na nádherné silnici v horském pasu St. Bernard několik minut jede hlavní hrdina Rossano Brazzi (ve filmu hraje Rogera Beckermanna) v nádherném voze Lamborghini Miura. Auto tehdy řídil kaskadér Enzo Moruzzi. Jen těch pár minut stačilo, aby se film stal legendou mezi fanoušky automobilů.

Jenže celý záběr končí tím, že auto v tunelu nabourá do připraveného buldozeru a je shozeno ze srázu.

Teď Lamborghini a jeho specializovaná divize na historické vozy Polo Storico oznámili, že byla dokončena renovace auta, které si zahrálo v tomto filmu. Samozřejmě že nejde o vůz, který byl shozen ze skály dolů. Ten už byl tehdy havarovaný a v tom stavu byl poskytnut studiu Paramount Pictures. To, o kterém dnes mluvíme, je auto, které se prohánělo před i po natáčení po silnicích.

Objev v Lichtenštejnsku

Auto bylo objeveno v Lichtenštejnsku ve sbírkách Kaiser Collection ve Vaduzu. Dlouho se spekulovalo, jestli je to skutečně tento vůz. Společná práce historiků Lamborghini a archívů Paramount Pictures dala dohromady přesvědčivé důkazy, že skutečně jde o tento stroj. Ten byl v roce 2015 vydražen a putoval do Polo Storico, kde prošel kompletní renovací.

Lamborghini Miura

Auto je do skoro všech detailů věrné tomu, které se po silnici horského pasu prohánělo. Jediné, co se změnilo, byla sedadla. Místo bílých byla do filmu instalována černá, protože se Lamborghini obávalo, že by se bílá nemusela vrátit do továrny v perfektním stavu. Jen opěrky hlavy, které jsou připevněné na dělicí stěně, byly tehdy kvůli nedostatku času ještě bílé. A tak italská firma nechala auto v původní bílé barvě.