fra, Novinky

Začneme tím modrým speciálem, který se jmenuje Isuzu D-Max Arctic Trucks AT35 Safir. Ten je pojmenovaný hlavně podle té nádherné modré barvy Sapphire Blue Mica. Auto pak dostane sedmnáctipalcová terénní kola, nášlapy, kovový kryt motoru nebo doplňková světla.

Uvnitř je devítipalcový infotainment, devět reproduktorů se subwooferem nebo kamera pro sledování terénu před vozem, aby se auto nedostalo neopatrností do úzkých. Auto za cenu přibližně 1,4 milionu korun bude opravdovou specialitou. Vyrobeno bude pouhých deset kusů.

Isuzu D-Max Arctic Trucks AT35 Safir

Arctic má kůží obšité sedačky.

Ještě větší drsňák

Verze, která vypadá, jako by nabourala do lisovny plastů, se jmenuje D-Max XTR. Stojí v přepočtu asi 1,2 milionu korun, opět vznikne 10 kusů a je to takový sportovní pracant. Zvýšená je světlá výška na 250 mm, kola jsou sedmnáctipalcová s nasazenými pneumatikami Pirelli Scorpion All Terrain Plus.

Isuzu D-Max XTR

Hlavně tu je ale pořádný plastový přílepek, který kombinuje ochranu nárazníku, masky a přední kapoty s ochranným rámem. Je to vystouplý kus plastu, kterému lak nikdo nesloupne, protože tam není. Auto má též ohromné blatníky nebo nové nášlapy.

Uvnitř je sportovní volant a jinak očalouněná sedadla v kombinaci kůže/semiš.