Na konci roku 2019 přestane Smart na severoamerickém trhu prodávat auta. Neuchytila se. Smart se neustále potýkal s nízkými prodeji, ale koncern Daimler je stále nabízel a snažil se je protlačit. V roce 2017 dokonce sáhl po seškrtání nabídky vozidel se spalovacími motory a nechal pouze elektrickou verzi. Ani to nepomohlo.

Zatímco první rok, kdy byl Smart uveden, se v USA prodalo 21 146 vozů, pak následoval prudký propad a roční prodeje nedosahovaly ani 10 000 kusů. To je opravdu málo. Po škrtech v roce 2017 a kampani na elektrické verze se očekávalo zlepšení, ale 1276 prodaných elektrických verzí Smartu ForTwo bylo tak málo, že se už prostě nevyplatilo tuto značku držet v chodu. V roce 2018 pak v Kanadě bylo prodáno pouze 264 aut.

Smart tak výrazně mění své zaměření. Zatímco dosud byly jeho prodeje orientovány prozápadně, po velkých problémech a spekulacích o úplném zániku značky do něj vložila peníze čínská společnost Geely. Nové vozy se společnou konstrukční elektrickou platformou se budou montovat v Číně a rozvážet do celého světa, ale samozřejmě největší trh by měl být ten čínský. Poslední dva měsíce se tak Smart přesouvá ze západních zemí do východních.