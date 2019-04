fra, Novinky

Jihoafrický závodní tým upravil Nissan GT-R na speciální závod Jaguar Simola Hillclimb. Při takovém závodu je důležité mít opravdu pořádný přítlak na kola, protože auto musí držet v zatáčkách opravdu pevně. A tak GT-R dostalo opravdu bohatou ozdobu v podobě gigantických přítlačných křídel vzadu i vepředu. Mají neskutečné rozměry a jsou samozřejmě vyrobeny z uhlíkového kompozitu, aby tolik nevážily.

Zadní gigantické křídlo a difuzor vypadají ještě celkem normálně.

To křídlo přední skryje celé auto. Jak je to s výhledem ven?

Ovšem ono by to mohlo být autu vlastně jedno. Motor totiž není žádná sériovka. Je to neskutečná bestie na jedno použití. Agregát je prý schopen produkovat výkon 1641 kW (2200 koňských sil), nicméně firma jej naladila na „pouhých“ 1193 kW (1600 koní).

Neskutečná věc je i pod kapotou.

Auto je nastavováno dvojicí počítačů, které kontrolují chod motoru a přesně nastavují výkon a točivý moment pro co nejlepší využití při závodu. A ten je zanedlouho. Jede se 2. až 5. května, takže jsme zvědaví, jak tohle černé monstrum dopadne.