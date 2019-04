mb, Novinky

Fanoušci značky Mercedes-Benz jistě vědí, o čem je řeč - Mercedes 500E gen. W124 je duchovní otec dnešních Mercedesů-AMG, byť s ním firma AMG neměla nic společného. Tehdy ještě byla samostatným tunerem, nikoliv součástí automobilky jako dnes. Model 500E vznikl ve spolupráci Mercedesu s automobilkou Porsche.

Tento kus je unikátní tím, že si ho jako nový koupil Rowan Atkinson, představitel legendárního pana Beana. A nebyl jen jeho prvním majitelem - je i majitelem současným.

Na to, že podle tachometru má najeto 193 tisíc mil, tedy téměř 311 tisíc kilometrů, vypadá opravdu dobře.

Podle tiskové zprávy aukčního domu Classic Car Auctions si ho Atkinson koupil v roce 1991 jako nový vůz a po čtyřech letech ho prodal dál. U druhého majitele vůz jezdil třiadvacet let - do roku 2017, kdy ho Atkinson koupil zpátky. A letos ho znovu prodává.

Aby unikátnosti nebylo málo, tenhle kousek je jedním z pouhých 29 Mercedesů 500E, dodaných jako nové do Británie s volantem na levé straně. Celkem vzniklo během pěti let produkce zhruba 10 tisíc kusů 500E, takže jako model to zas taková rarita není.

Že byl Mercedes W124 vyvinut v osmdesátých letech, je jasně znát.

Má ale zajímavou historii - Mercedes je to jen z půlky. Dodal šasi a karoserii, ale o vestavbu pohonného ústrojí se staralo Porsche, i když motor pochází opět od Mercedesu. Je to osmiválec o objemu pěti litrů, výkonu 326 koní a točivém momentu 480 N.m.

Zrychlení na stovku činí 5,9 sekundy a maximálka je 274 km/h, pokud odstraníte omezovač rychlosti, nastavený standardně na 250 km/h. Dnes to jsou čísla sice zajímavá, ale pro supersedany nikterak omračující. Jenže tohle auto vzniklo před skoro třiceti lety, kdy u nás byla Škoda Favorit výkřikem moderní techniky.

Pět litrů objemu, 326 koní

Mercedes bude na prodej v aukci May 2019 Classic Car Sale, konané 25. května letošního roku v britském Radford Semele nedaleko města Coventry.

Vyvolávací cena zatím nebyla oznámena, ale modely 500E se běžně prodávají za ceny od 15 do 50 tisíc eur, tedy 384 tisíc - 1,28 milionu korun.