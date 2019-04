mb, Novinky

Nový pick-up Jeep Gladiator se v USA standardně nabízí s 3,6l šestiválcem Pentastar a v budoucnu má přibýt třílitrová dieselová V6. Osmiválec se neplánuje, přestože jeden koncept, představený v rámci každoroční události Moab Easter Jeep Safari, pod kapotou V8 měl.

A rovnou to byl současný král osmiválců u americké divize koncernu FCA, 6,2l Hellcat. Tim Kuniskis, šéf Jeepu pro Severní Ameriku, však možnost takového motoru v sériovém Jeepu Wrangler či Gladiator v podstatě vyloučil.

Jeep Gladiator

FOTO: Jeep 2x

„Všichni se mě na to ptají. Vejde se tam, padne jako ulitý,” uvedl Kuniskis pro australský magazín Drive. Problém je, že kolem motoru už nezůstává žádné místo. „Není tam nic, co by se dalo použít pro absorbování energie nárazu. Není problém ho tam namontovat, (...) ale neprošlo by to žádnými nárazovými testy, a to je problém.

Kuniskis také uvedl, že značka bude zkoumat zájem o dvoudveřovou verzi Gladiatoru, kterou ukazuje koncept J6. Moc šancí mu ale nedává - trh čtyřdveřových pick-upů je velký, ale u těch dvoudveřových je velmi malý.

Jeep Gladiator J6