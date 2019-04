laz, Právo

Již minulý týden do automobilového průmyslu pronikaly zprávy o dalších akvizicích, o kterých uvažuje francouzská PSA. Jednou z cest pro skupinu, do které aktuálně spadají značky Peugeot, Citroën, DS, Opel a Vauxhall, je britské duo Jaguar a Land Rover.

Pro indický Autocar to nepřímo připustil šéf PSA Carlos Tavares. Řekl, že pro PSA by bylo dobré mít v portfoliu takto tradiční luxusní značky. Tavares přiznal, že konkrétní jednání ještě se současným majitelem JLR, indickou Tata Motors, neproběhla. „Nemáme specifický cíl. Pokud by se ale objevily příležitosti, určitě bychom je zvážili,“ říká.

Tavares však dále reaguje na ztrátové období, v němž se Jaguar Land Rover v současnosti nachází. „S Opelem jsme ukázali, že dokážeme za rok napravit i automobilku, která byla posledních 20 let v úpadku. Tohle je něco, co prostě umíme,“ naznačuje tak Tavares nepřímo samotný zájem Francouzů. O francouzko-indickém obchodu se v automobilovém průmyslu mluví velmi nahlas, ovšem zástupci firmy Tata Motors se ohledně tohoto tématu zatím ohrazují.