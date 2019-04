fra, mb, Novinky

To, co uvidíte, není žádné „heknutí” kvůli krádeži. Firma Tencent Keen Security se věnuje naopak zabezpečování systémových dat a chtěla vyzkoušet a pomoci při vývoji auta. Sám Elon Musk (šéf Tesly) po tom, co video zhlédnul, pochválil „solidní práci výzkumníků“.

Programátoři se zaměřili hlavně na autopilota Tesly Modelu S 75 ve verzi 2.5 a softwarem 2018.6.1. Samozřejmě, že museli do systému nasadit nějakou část kódu, která by jim umožnila převzít nad vozidlem kontrolu. To ovšem není nereálné ani mimo laboratorní podmínky, protože auta jsou dnes připojená k síti, ovšem zpravidla nemají žádný antivirus, natož virtuální zeď, takzvaný firewall.

Tesla Model S (Ilustrační foto)

FOTO: Tesla

Ale začněme od nejjednodušších věcí. Výzkumníci například otestovali speciální kameru, která slouží jako detektor pro stěrače. Podařilo se jim vložit do systému neuronové sítě, ve které je zapojena kamera, takový obraz, jako by pršelo. Takže stěrače pracovaly, i když bylo sklo suché. Vědci podotkli, že jednodušší systém, který používají všechna ostatní auta, tedy lom světla v optickém kanálu, takto ošálit nejde.

Další na řadě byla detekce jízdních pruhů. Systém pomocí kamer pruhy snímá a řídí auto tak, aby zůstalo mezi těmito čarami. Ovšem stačily jen bílé flíčky nalepené na zemi a auto se zbláznilo. Vyjelo do sousedního pruhu, aniž by muselo. Vědci poukazují na to, že toto je asi největší problém, protože danou věc může za pár peněz udělat kdokoli a může nastat opravdu velký problém.

Další test proběhl tak, že do systému nasadili jiný příkazový řádek a pak mohli přes gamepad z počítačové hry, který byl připojen na 3G/WiFi síť, vysílat impulzy do řízení tak, že na ně auto reagovalo jako na prudkou změnu směru. Dokonce se tak dá auto udržet i ve směru, který je zapotřebí.