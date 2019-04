Milan Lažanský, Split, Právo

Když se automobilka v rámci třídy rozhodne zcela změnit zavedený název, často tím leccos říká. Bývá to nový začátek, nebo zcela jiné zaměření nového modelu. I to je případ Scaly, kterou v Mladé Boleslavi nechtějí s Rapidem Spaceback srovnávat. Má jít o hodnotnější, větší auto. Zkrátka již o plnohodnotného zástupce segmentu C. „Jde vlastně o takovou Octavii ve formě hatchbacku – auto, které jsme nikdy neměli,“ naznačuje pozici Scaly Luboš Vlček, šéf českého zastoupení.

Jenže dnes už v rámci nižší střední třídy najdeme opravdu extrémně těžkou konkurenci. Zvykem už tady je, že auta této velikosti jezdí skoro jako manažerské sedany, velice tiše a obratně, mají nálož komfortní a bezpečnostní výbavy a celkově jde, podobně jako u vozů o segment níž, o auta mnohem dospělejší, než tomu bylo před lety. Pokud máme Scalu opravdu řadit vedle novinek, jako jsou Ford Focus nebo Kia Ceed, bude skutečně muset oproti budgetovému Rapidu udělat docela velký krok. Jak to celé dopadlo, jsem zkoušel na pobřeží i v horách pro Čechy tak oblíbeného Chorvatska.

Opravdu rodinný hatchback

Scala jako první Škodovka stojí na kompaktní modulární platformě MQB A0. Právě tyto podlahové skupiny jsou jakousi skládačkou, takže z nich lze vytvořit auta od sebe na míle vzdálená. Nic to však nemění na tom, že příbuzenství hledejme spíše u menších koncernových vozů typu Seatu Ibiza. A taky na tom, že půjde vždy o vůz s pohonem předních kol a s nápravou se zadní tuhou příčkou.

Scala zaujme především světlomety do trojúhelníku.

FOTO: Škoda 8x

Právě tento model přinesl do portofolia Škody novou zvyklost – nápis místo loga na zádi.

Ovšem co do faktických rozměrů, nic z toho vliv rozhodně nemá. Vždyť Scala v délce přeroste takový Golf o podstatných 104 milimetrů, je i nepatrně širší a má delší rozvor náprav. Nepůsobí však disproporčně, třeba jako minulý Superb, který sice také těžil z menší platformy, ovšem ta nebyla ještě tak modifikovatelná. Celkově jde o pěkný hatchback s vážným výrazem na přídi. Pomáhá mu zadní příplatkové prosklení. Nejhezčí Škodovka současnosti? Za mě možná i ano.

Statickými dojmy se zdržovat příliš nehodlám, pojďte se ale se mnou ještě na chvíli posadit dovnitř. A zkuste klidně hned zadní řadu. Víte, autům v tomto segmentu se často říká rodinné hatchbacky. Docela chápu, že to může způsobit nechápavý úsměv, protože jde přeci jen pořád o kompaktní vozy. Jenže ve Scale je vzadu více místa než v Octavii, a celkově jde dle mého o nejvelkorysejší vůz této třídy, co se zadních sedadel týče.

Jedná se o jeden z největších vozů v rámci třídy.

Uvnitř došlo v rámci designového stylu Škody k podstatným změnám.

A pozor, to nejen pro kolena, ale se svými 190 centimetry se vejdu i hlavou pod krásnou panoramatickou střechu (clona se roluje dopředu, takže nezabírá místo), problém není ani se šířkou. Když tak jedou čtyři dospělí, rozhodně si nepřipadají těsně, ba naopak, jedná se o zcela důstojné cestování. Přitom kvůli tomu netrpí ani zavazadelník, který je se svými 467 litry jedním z vrcholů třídy.

Celkově pak interiér osvěžuje nové designové pojetí s lištami, které jej opticky rozšiřují. Multimédia jsou skvělá, digitální kokpit i zkoušený vrcholný infotainment Amundsen fungují rychle a mají pěknou grafiku. Palubní deska je z pěkného, měkkého materiálu s hezkou strukturou. Ovšem vnitřku škodí jistá nesourodost materiálů – ve spodní části a na dveřích už tak rafinované nejsou.

Dospělák

Co se motorizací týče, na výběr je ze tří motorů o více verzích. Litrový přeplňovaný tříválec je k mání se 70 či 85 kilowatty. V případě první verze počítejte s pětistupňovým manuálem a silnější varianta přidá šestku a volitelně i sedmistupňové DSG. Později bude k dispozici také verze na CNG s omezeným výkonem 66 kilowattů.

Roli nejsilnějšího zážehového agregátu plní čtyřválec 1.5 TSI se 110 kilowatty. Opět jej půjde pořídit s manuálním šestikvaltem či sedmistupňovým dvoustupňovým ústrojím. Diesel v nabídce nechybí. Jednotka 1.6 TDI je k mání opět s oběma převodovkami a výkonem 85 kilowattů.

Z auta je dobrý výhled, ve městě manévrujete bez problémů.

K prvnímu chorvatskému seznámení jsem si vybral silnější z litrových agregátů, s manuálním řazením. Právě tuto verzi bych si totiž tipnul jako v budoucnu nejprodávanější. První kilometry mi můj předpoklad o vhodnosti takového ústrojí pro Scalu vyšel.

Možná totiž nad třemi válci ohrnujete nos, ale dnešní jednotky už jsou velmi kultivované. Na volnoběh litrový společník nevibruje až do interiéru, jeho jadrnější projev slyšíte až ve vyšších otáčkách, kam se díky pružnosti nemusíte tak často vydávat. S manuální převodovkou se pracuje skvěle, ovládací prvky jsou příjemně sladěny od spojky až po samotnou kulisu. Když k tomu přidám fakt, že dvouspojková převodovka velice ráda v ostatních koncernových vozech motor nesmyslně podtáčí, za každou cenu bych se třetího pedálu osobně nezbavoval.

Se zájmem jsem přistupoval k příplatkovým adaptivním tlumičům, které se vážou ke snížení podvozku o 15 milimetrů. Tlumiče jsou pouze dvoustupňové, takže v jízdních režimech chybí režim Comfort. Lze je ztvrdit v režimu Sport. Tehdy se Scala méně naklání a nerovnosti více cítíte, ovšem rozdíl je poměrně malý.

Víko zavazadelníku může být elektrické.

Ve dveřích opět najdete deštník.

Mezi nová chytrá řešení se řadí silikonové hrdlo do nádrže ostřikovačů.

Ne že by se český hatchback zatáček bál - třeba prvotní nedotáčivosti odolává slušně, ale celkově svým odtažitým projevem k vymetání okresek úplně neláká. To ale nic nemění na tom, že třeba řízení je naladěno příjemně, stejně jako komfort pružení. Velké i menší nerovnosti Scala jen přehoupne. I díky hydraulickým silentblokům pěkně filtruje malinké vrásky na vozovce.

Po většinu času má Scala velmi komfortní a příjemné ladění, po cestě si jen tak plujete. Na limity konstrukce především zadní nápravy ale narazit lze, třeba na sérii nerovnosti uprostřed zatáčky nebo na velkých výmolech a vlnách, kde Scala narazí do dorazů. Celkově se však v rámci třídy rozhodně řadí k těm komfortně a spíše měkce laděným hatchbackům, což plně koresponduje s celkovým zaměřením auta, stejně jako povedené odhlučnění.

Závěr



Celkový soud však vyneseme až po klasickém týdenním testu, který plánujeme brzy. Nezodpovězených otázek je tu ještě dost, ale první dynamické seznámení hovoří zcela jasně. Takhle příjemně odladěnou Škodou jsem upřímně ještě nejel. Scala mi celkově připadá jako auto, které přesně zná své zaměření, je opravdu praktické a působí o poznání solidněji, než tomu bylo u Rapidu. Ano, tohle je velmi silný zástupce nižší střední třídy, který v oblastech typu prostornosti nebo kultivovanosti jízdy dokáže být i na samotném vrcholu.