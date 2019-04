mb, Novinky

Bezklíčový přístup a start je geniálně jednoduchý způsob, jak používat auto – prostě sáhnete na kliku s přístupovým modulem v kapse a auto se odemkne. Některé vozy mají ještě jeden „zlepšovák” – používat místo přístupového modulu vlastní smartphone.

Z předvedení takového systému na akci v Paříži v minulém týdnu pochází i tohle video. Podle agentury AP je autem na snímku Audi A8 a mobilem Huawei P30. Ale podle plánů organizátorů akce to jistě mělo jít lépe, než video ukazuje. Druhá ruka jako by říkala: „Držíš to špatně, neumíš to, dej to sem.”

V čem byl zádrhel, agentura nepíše, stejně jako zda se nakonec auto podařilo telefonem odemknout. V každém případě kdyby člověk použil standardní bezklíčový přístup, za tu dobu by dávno seděl v autě a měl nastartováno.

Mercedes-Benz S 560 cabrio umožňuje odemykání pomocí telefonu, říká piktogram na klice.

FOTO: Jan Handrejch, Právo

Audi není jedinou značkou, která nabízí možnost odemčení auta pomocí telefonu. Tuto funkci mají např. i některé mercedesy a další značky. A řada automobilek nabízí i mobilní aplikace, které umožňují kromě odemčení také vzdáleně např. zkontrolovat množství paliva v nádrži nebo nastavit trasu do navigace.