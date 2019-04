fra, Novinky

Klimatizace je velkým semeništěm mikrobů. Proto je každý rok třeba celý klimatizační systém dezinfikovat a čistit a k tomu i vyměnit filtry. Ovšem to nestačí a spousta značek dnes používá ionizaci jako součást přečištění vzduchu.

To znamená, že se vzduchové částice za pomoci elektřiny negativně nabijí a za pomocí nanočástic vzduchu se nabalují do větších tvarů. Na sebe pak připojují další patogeny a alergeny a následně se takto větší útvary snadněji zachytí na filtračních vložkách.

Tahle metoda ale nefunguje na všechno. A tak automobilka Jaguar Land Rover plánuje, že do klimatizačních systémů zařadí systémy UV-C, které se dnes nejčastěji používají na sterilizaci vody a vzduchu, a to i v laboratorních či zdravotnických podmínkách. UV záření patogeny spolehlivě zabíjí a navíc součástí takové UV lampy bývá i sekundární efekt ionizace. Takže na ostatní částice, které je zapotřebí zachytit, a přitom nejsou na biologické bázi, to bude fungovat také.

Průměrný motorista totiž stráví ve svém automobilu 300 hodin ročně a vyčištění vzduchu takovým způsobem by podle výzkumu snížilo pravděpodobnost nakažení patogeny o 30 %.